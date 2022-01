A Lazio, adversária do FC Porto no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, não foi além de um empate na receção ao Empoli (3-3), num jogo frenético, com um penálti, um golo anulado e uma mão cheia de equívocos e golos desperdiçados a marcar o regresso da liga italiana, depois da habitual pausa de inverno.

A equipa romana, a equipa menos fustigada pela covid-19 da Série A, esteve a perder por 2-0, recuperou depois para 2-2, mas pode dar-se por feliz por poder reclamar um ponto com um golo em tempo de compensação. A verdade é que o Empoli entrou muito melhor no Estádio Olímpico e, aos 8 minutos, já vencia por 2-0, com Bajrami (6m) a abrir o marcador na conversão de uma grande penalidade antes de Zurkowski (8m) aumentar a vantagem.

A equipa comandada por Maurizio Sarri reagiu depois e conseguiu reduzir a diferença antes do intervalo, com um golo Immobile, a passe de Milinkovic-Savic que, já na segunda parte, marcou o golo do empate, com assistência do ex-portista Felipe Anderson. A equipa da casa parecia lançada para a reviravolta, mas voltou a cometer um erro defensivo e permitiu ao Empoli recuperar a vantagem, aos 75 minutos, por Di Francesco.

A Lazio voltou a empatar, três minutos depois, por Patric, mas o golo acabou por ser anulado depois de revisto pelo VAR. A três minutos do final, nova oportunidade para a Lazio chegar ao empate, na conversão de uma grande penalidade, mas Immobile permitiu a defesa de Guglielmo Vicario e o jogo seguiu tenso na ponta final. A equipa de Sarri acabou por chegar ao empate já depois dos noventa minutos, com mais um golo de Milinkovic-Savic.

Com este resultado, a Lazio segue no oitavo lugar, com mais quatro pontos do que o Empoli, mas pode ficar ainda mais longe dos lugares que dão acesso às competições europeias.

O FC Porto recebe a Lazio a 17 de fevereiro, depois vai a Roma a 24 do mesmo mês.

Entretanto, nos outros jogos já realizados esta quinta-feira, os visitantes levaram a melhor sobre os visitados, com Cagliari a bater a Sampdória por 2-1 e o Verona a conseguir o mesmo resultado no campo do Spezia.