O sorteio do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa ditou um duelo entre o FC Porto e a Lazio. Na véspera do encontro frente ao Génova, a contar para a 18.ª jornada da Serie A, Maurizio Sarri elogiou os dragões e fez um reparo ao formato da segunda prova de clubes da UEFA.



«FC Porto? Não estou a pensar nisso neste momento. Temos uma equipa forte, mas seria difícil achar que nos poderia calhar uma equipa fácil tendo em conta o formato da competição. É uma das equipas mais fortes», assumiu, em conferência de imprensa.



Lembre-se que o conjunto laziale tem feito uma temporada irregular, mas apesar da inconstância em termos de resultados, o presidente Claudio Lotito já garantiu que vai renovar com o técnico italiano de 62 anos.



FC Porto e Lazio vão defrontar-se a 17 de fevereiro no Dragão e mais tarde, em Roma, no dia 24 do mesmo mês.