O Chievo foi excluído da Série B do campeonato italiano por dívidas a terceiros e por não cumprir os requisitos financeiros exigido pela federação italiana. O clube, que há três épocas estava na Série A, está agora à beira da falência, mas vai apresentar um último recurso.

O clube de Verona, que já tinha sido «chumbado» pela Comissão de Vigilância da Federação Italiana e, mais tarde, pela própria federação, já anunciou que vai recorrer da decisão, mas a imprensa italiana antevê nova derrota tendo em conta os mais de vinte milhões de dividas acumuladas só no que diz respeito a impostos.

A despromoção do Chievo, a confirmar-se, pode abrir caminho para a promoção do Cosenza que já se prepara para jogar na Série B.

Além do Chievo, há mais três cinco clubes da Série C impedidos de competir por não cumprirem os requisitos financeiros: Casertana, Novara, Carpi, Paganese e Sambenedettese.

@ACChievoVerona prende atto della decisione del Consiglio Federale della Figc e, ribadendo di aver operato in linea con le normative vigenti e federali per l’iscrizione al campionato di Serie B 21/22 annuncia di essere già al lavoro per il ricorso al Collegio di garanzia del CONI pic.twitter.com/KaSfK9hhAe