Cristiano Ronaldo é bicampeão de Itália e, por isso mesmo, partilhou uma foto da festa da Juventus no balneário.

O internacional português marcou um dos golos da Vecchia Signora frente à Sampdoria, que selou o triunfo bianconero e o nono título de campeão nacional consecutivo do clube e segundo da conta pessoal do madeirense.

Cristiano escreveu a acompanhar a foto: «Estou felicíssimo pelo segundo campeonato consecutivo e por continuar construindo a história deste grande e esplêndido clube. Este título é dedicado a todos os fãs da Juve, em particular àqueles que sofreram e estão a sofrer com a pandemia que nos apanhou de surpresa e virou o mundo do avesso. Não foi fácil! A vossa coragem, a vossa atitude e vossa determinação foram a força necessária para enfrentar esta parte final apertada do campeonato e lutar até ao fim por este título, que pertence a toda a Itália. Um grande abraço!»

Eis a foto que Ronaldo partilhou no Instagram.