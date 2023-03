A poucos dias do decisivo jogo no Estádio do Dragão com o FC Porto a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões, o Inter Milão foi derrotado na visita ao terreno do Spezia (2-1), equipa que ocupa o 17.º lugar da Liga italiana e que não ganhava desde 15 de janeiro.

Daniel Maldini, filho do lendário defesa do Milan Paolo Maldini, inaugurou o marcador para a equipa da casa aos 55 minutos, numa altura em que os nerazzurri já lamentavam um penálti desperdiçado por Lautaro Martínez ainda na fase inicial da partida.

Romelu Lukaku, que fez dupla no ataque com o internacional argentino campeão do Mundo, assumiu a responsabilidade no segundo castigo máximo a favor do Inter e não desperdiçou da marca dos 11 metros aos 83 minutos.

Só que pouco depois, M'bala Nzola, avançado angolano que em tempos passou pela Académica e pelo Sertanense, recolocou o Spezia na frente, também de penálti.

Com este resultado, o Inter corre o risco de perder o segundo lugar para a Lazio e de ser apanhado pela Roma de José Mourinho e pelo Milan de Rafael Leão num campeonato que corre cada vez mais de feição ao líder Nápoles.

Em 2023, o Inter venceu apenas um jogo fora de casa para a Serie A, tendo mais derrotas (6) do que vitórias (5) na condição de visitante desde o início da competição, dado que pode servir de alento para o FC Porto, que precisa de reverter a derrota por 1-0 no jogo da 1.ª mão em Itália.