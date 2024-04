O Génova, de Vitinha, recebeu e venceu esta noite o Cagliari, por 3-0, no jogo que fechou a jornada 34 da Serie A italiana.

Morten Thosrby (17m), Morten Frendrup (27m) e Albert Gudmundsson (63m) fizeram os golos da partida.

Vitinha, refira-se, entrou aos 78 minutos, precisamente por troca com Gudmundsson.

Com esta vitória, o Génova segue no 12.º lugar, com 42 pontos. O Cagliari é 14.º, com 32 pontos.