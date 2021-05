Zlatan Ibrahimovic saiu lesionado do embate com a Juventus e pode ter comprometido o resto da temporada na Série A. O avançado sueco do Milan vai fazer uma ressonância magnética para apurar a gravidade da lesão e para saber se ainda vai ser possível regressar para a última jornada da liga italiana.

O avançado ressentiu-se de uma dor no joelho esquerdo aos 66 minutos do jogo em que o Milan bateu a Juventus por 3-0. Segundo o clube italiano, o avançado deverá falhar, no mínimo, os dois próximos jogos, com o Torino, na quarta-feira, e com o Cagliari, no domingo.

O resultado da ressonância magnética vai definir se Zlatan Ibrahimovic poderá ainda regressar para o jogo da última jornada, na visita à Bérgamo, para defrontar a Atalanta, no jogo que poderá definir o segundo lugar da Série A, numa altura em que os dois emblemas somam os mesmos 72 pontos.