4-1!

A Roma sofreu esta quinta-feira uma derrota pesada, em casa do Génova, e deixou José Mourinho numa situação delicada.

Mas já lá vamos.

No Estádio Luigi Ferraris, a formação da casa adiantou-se no marcador logo aos cinco minutos, por intermédio de Albert Gudmundsson.

A meio da primeira parte, Bryan Cristante, antigo médio do Benfica, fez o 1-1 e a equipa romana deu aí sinais de retoma. Mas não passou disso.

Em cima do intervalo, Mateo Retegui também fez o gosto ao pé e deixou novamente o Génova em vantagem. Mas a situação para os comandados de Mourinho, com Rui Patrício na baliza, ainda piorou – e muito.

Morten Thorsby fez o 3-1 aos 74 minutos e Junior Messias fez o impensável aos 81 minutos, com o 4-1 e goleada para o conjunto visitado.

Noutros jogos desta quinta-feira, a Fiorentina empatou a uma bola em casa do Frosinone, enquanto Monza e Bolonha não saíram do nulo.

Ao fim de seis jornadas na Serie A, a Roma está apenas no 16.º lugar, dois acima da zona de descida, com cinco pontos. O Génova é 11.º, com sete pontos.