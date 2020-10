Massimo Ferrero, produtor de cinema, empresário e atual proprietário da Sampdória, insurgiu-se contra os protocolos e diretrizes dos governos e cientistas no combate à pandemia da covid-19, particularmente no futebol, com algumas opiniões bem polémicas.

«Os cientistas vão todos os dias à televisão e dizem coisas diferentes. A zaragatoa? Podem enfiá-la noutro lugar», começou por atirar no decorrer de uma entrevista à Rádio Capital.

O dirigente defende que a pandemia está a afetar mais as pessoas no plano mental, do que propriamente no plano físico. «A incerteza mata a mente das pessoas. É o momento de fecharmos os hospitais para o corpo e enchermos os hospícios para a cabeça», prosseguiu.

Ferrero garante que não é daqueles que dizem que a pandemia não existe, assume que a doença existe, mas considera que não é bem como é descrita. «Não inventemos coisas que não existem. Aqui há uma doença e gritamos ao mundo que somos a excelência da ciência. Agradecemos aos médicos e a todos os que trabalham nos hospitais. A doença existe, temos de a identificar, mas demos cem milhões de passos para a frente e não morremos graças a Deus», referiu.

O presidente da Sampdória insurge-se, acima de tudo, contra a ausência de adeptos nos estádios. «Não estou a pedir cem por cento, nem sequer 50, mas pelo menos 30 por cento. Ninguém morre de covid-19. Respeitemos o vírus, mas não devemos exagerar. Às vezes fazemos muita propaganda, pedimos muita responsabilidade, prosseguiu.

A fechar, Ferrero fez questão de dirigir uma mensagem a Cristiano Ronaldo que, como se sabe, está infetado com o novo coronavírus. «Desejo o melhor a Ronaldo, é um homem maravilhoso e vai estar bem dentro de uma semana. Tentemos não exagerar nisto tudo. No futebol vamos cair, mas será só no futebol, será na vida», referiu ainda.