A Roma confirmou este sábado que o central espanhol Diego Llorente vai continuar à disposição de José Mourinho depois de ter garantido junto do Leeds o prolongamento do empréstimo que já tinha sido acertado em janeiro.

O central de 29 anos, formado no Real Madrid, chegou no mercado de janeiro e ainda fez doze jogos na Série A. O suficiente para convencer José Mourinho e a estrutura da Roma a prolongar o empréstimo por mais uma temporada.

O diretor desportivo Tiago Pinto saudou o regresso do defesa espanhol. «Apesar de ter chegado já com a época a decorrer, o Diego precisou de pouco tempo para se integrar na perfeição no nosso plantel, confirmando no campo todas as expetativas que tínhamos sobre ele», confirmou o dirigente português da Roma.

Diego Llorente, por seu lado, também se manifestou «feliz» por poder continuar na capital italiana. «Estou muito feliz por estar de volta, não vejo a hora de começar uma nova época com esta camisola. Vamos Roma!», destacou o defesa central.