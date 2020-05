«A Serie A recomeça a 20 de junho», anunciou o ministro italiano do Desporto, Vincenzo Spadafora.

«Em caso de nova paragem, a federação tem um plano B e um plano C», acrescentou.

O governante disse também que tem esperança que a Taça de Itália possa ser disputada na semana anterior, a 13 e 17 de junho. «Seria um belo sinal porque poder-se-á assistir a três jogos importantes na televisão pública», acrecentou Spadafora.

«Seria realmente benéfico para os italianos, estão em andamento contactos com as emissoras que detêm os direitos dos jogos do campeonato e a minha esperança é que haja um sinal positivo da Sky», continuou.

«O formato tem de se ver, mas as primeiras discussões foram positivas. Vamos ver onde terminamos e se se confirma de modo a que os italianos possam viver esta retoma do campeonato com paixão e evitar aglomerações.

Refira-se que as meias-finais da Taça de Itália são a duas mãos e os duelos são: Juventus-Milan e Nápoles-Inter. Portanto, as equipa de Cristiano Ronaldo, Rafael Leão e Mário Rui podem ser das primeiras a voltar à ação.