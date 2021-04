O AC Milan perdeu em casa nesta quarta-feira com o Sassulo, depois de ter entrado nos 15 minutos finais em vantagem.

Com Rafael Leão e Diogo Dalot a jogares toda a partida, a equipa milanesa chegou à vantagem aos 30m, com um golaço de Çalhanoglu aplaudido de pé por Ibrahimovic, mas no banco do Sassuolo estava a receita para a vitória da equipa de Roberto de Zerbi.

Aos 64m o treinador do Sassuolo lançou Raspadori para dentro de campo e o avançado de 21 anos viria a bisar para garantir o triunfo da sua equipa.

Raspadori empatou o jogo aos 76m e aos 83m bisou, concretizando a reviravolta que garantiu os três pontos para o Sassuolo.

Com este resultado, o Milan fica com o segundo lugar em risco, podendo ser ultrapassado pela Atalanta, que defronta a Roma na quinta-feira.