A Lazio não foi além do empate (1-1) em casa do Benevento, em jogo antecipado da 12.ª jornada da Serie A.

A equipa da capital italiana até chegou primeiro à vantagem, com um golaço de Immobile (sempre ele!), aos 25m, mas em cima do intervalo a equipa da casa chegou ao empate por Schiattarella e o resultado já não se alterou na segunda parte.

Com este resultado, a equipa romana atrasa-se na luta pelos lugares europeus, que podem ficar a sete pontos no final desta ronda.

No outro jogo do dia, Udinese e Crotone não saíram do nulo.