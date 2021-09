À quinta foi de vez. A Juventus sofreu em Spezia, esteve a perder por 2-1, mas marcou dois golos na fase final e venceu finalmente na Serie A. À quinta tentativa, repetimos.



Com Cristiano Ronaldo já muito longe, a Vecchia Signora sofre atrás e à frente. Moise Kean ainda deu a vantagem aos homens de Turim, mas aos 49 minutos a equipa já perdia: Gyasi e Antiste fizeram os golos da reviravolta - reviravolta que não seria a última do jogo.



Com 25 minutos para jogar, a Juventus carregou sobre o modesto opositor e os golos apareceram. Verde errou no 2-2 (golo do inefável Chiesa) e Nikolaou no 2-3 (De Ligt aproveitou).



Com os três pontos, a Juventus subiu ao... 12º lugar da Serie A.



Nota final para o primeiro ponto conquistado pela Salernitana: 2-2 na receção ao Verona.



VÍDEO: o golo decisivo de De Ligt