O Barcelona informou esta terça-feira que chegou a acordo com o Spezia para o empréstimo de Rey Manaj.

Em comunicado, os culés informam que a cedência é de um ano e que o clube italiano, além de pagar 300 mil euros e os salários do avançado albanês, fica com uma opção de compra de 2,7 milhões de euros.

Manaj foi contratado em 2020 para a equipa B do Barcelona, conjunto no qual foi o melhor marcador na época passada, com 14 golos em 22 jogos.