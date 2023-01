A Roma arrancou um empate a ferros no terreno do campeão Milan (2-2).

A poucos minutos do fim, a equipa de José Mourinho perdia por 2-0, mas ainda foi a tempo de evitar a derrota, com golos aos 87 e aos 90+3m.

Com dois portugueses em campo de início num dos grandes clássicos da Serie A - Rafael Leão no Milan e Patrício na Roma - os Rossoneri colocaram-se em vantagem aos 30 minutos, quando Kalulu cabeceou para o 1-0 na sequência de um canto batido da direita. Patrício ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o golo da equipa da casa.

José Mourinho, que comandou a equipa à distância por estar a cumprir um segundo de dois jogos de castigo, mexeu nos Giallorossi. Os visitantes melhoraram, mas antes dessa melhoria ter efeitos práticos no marcador aindam viram o Milan marcar novamente. Rafael Leão desequilibrou num contra-ataque e libertou na altura certa para o 2-0 do recém-entrado Pobega aos 77 minutos.

Num canto batido da direita, Ibañez reduziu para os romanos ao minuto 87 e reacendeu a luz da esperança para os comandados de Mourinho, que aos 90+3 minutos resgataram um ponto saboroso (atendendo às circunstâncias): Tatarusanu ainda travou um cabeceamento de Matic, mas já não conseguiu impedir a recarga de Abraham, que fez o 2-2 final.

Com este resultado, o Milan passa a somar 37 pontos e divide agora o segundo lugar com a Juventus, vendo o líder Nápoles com mais sete pontos. A Roma segue no 6.º posto com 31.