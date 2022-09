«Quando algo pode correr mal, ...»

A malfadada Lei de Murphy bem pode aplicar-se à Roma neste domingo. Na receção à Atalanta, a equipa de José Mourinho começou por perder Paolo Dybala por lesão logo no aquecimento e acabou derrotada pelo líder da Serie A, por 1-0.

Aos 35 minutos, Scalvini inaugurou o marcador para o conjunto de Bergamo através de um remate indefensável para Rui Patrício.

José Mourinho foi expulso aos 57 minutos após contestar com veemência uma grande penalidade que considerou ter ficado por assinalar sobre Zaniolo.

A Roma foi superior à Atalanta em quase todos parâmetros. Teve mais posse de bola, rematou (muito) mais e teve as melhores oportunidades, mas acabou por não ser feliz e mantém-se com 13 pontos volvidas sete jornadas na Liga italiana. A Atalanta está no topo com 17.