Cristiano Giuntoli, diretor desportivo do Nápoles desde 2015, mudou-se para a Juventus, anunciou o clube bianconero nas redes sociais.

Giuntoli, confesso adepto de longa data da Juventus, realizou o seu sonho de trabalhar para o clube de Turim. Após oito anos como diretor desportivo do rival Nápoles, onde contribuiu para o título de campeão, Giuntoli assinou um contrato de cinco anos com a Juventus.

Aos 51 anos, Cristiano Giuntoli decidiu rescindir o último ano do seu contrato com o Nápoles para assumir o cargo na Vecchia Signora, após várias reuniões com o presidente napolitano, Aurelio De Laurentiis.

Esta é mais uma saída significativa para o Nápoles, que já tinha perdido Luciano Spalletti, o arquiteto do título de campeão.