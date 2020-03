No meio de um surto como o que está a atingir o mundo e mais em particular a Itália, as emoções estão ao rubro.

A tristeza é grande ao observar o cada vez mais crescente número de infetados e de mortes no país há instantâneos que conseguem fazer com que se respire bem fundo e com a esperança num amanhã melhor, face aos dias cinzentos que se vivem por terras transalpinas.

A imagem foi captada numa rua deserta de Milão, no norte de Itália, perto do epicentro da pandemia no país, e publicada no jornal Corriere Della Sera.

Nela pode ver-se um jovem com a camisola de Nicolò Zaniolo, jogador da AS Roma, a «furar» a quarentena e a jogar futebol sozinho.

Uma imagem que emocionou o médio da Roma que, na rede social Instagram, publicou a foto e palavras de emoção: «Essa foto impressionou-me! Não sei quem és, mas que orgulho tenho em ver-te com a minha camisola!», escreveu o jogador da Roma.

O médio de 20 anos de idade deixou mesmo um convite ao jovem anónimo para um futuro próximo: «Sei que agora é difícil e estranho jogar futebol sozinho numa cidade vazia, mas vamos esperar um pouco mais e, quando tudo acabar, eu sei que vais enviar-me uma foto a jogar com outros rapazes e, quem sabe, a festejar um golo! Espero-te em Trigoria [centro de estágios da Roma», acrescentou Zaniolo.

Um testemunho emocionado e misturado com a paixão pelo futebol em tempos conturbados em Itália onde a pandemia do novo coronavírus já levou ao contágio de mais de 101 mil pessoas com a covid-19, que já matou mais de 11 500 pessoas num país que lidera a negra tabela de óbitos em todo o mundo.