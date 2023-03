Estão ainda a decorrer as negociações entre o Governo, os produtores e a distribuição para o IVA zero num cabaz que deve ter cerca de 30 produtos alimentares.

Mas o que vai significar, nas contas dos portugueses, o fim temporário do IVA? A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal e do Maisfutebol) foi às compras e fez as comparações.