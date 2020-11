Aos 53 anos, Kazu Miura é o jogador mais velho a atuar na J-League, a primeira divisão do Japão. Este sábado, o mítico avançado do Yokohama FC jogou apenas cinco minutos, frente ao Vissel Kobe, conseguindo a sua equipa uma vitória por 2-1, e teve direito a trocar a camisola com a estrela da equipa adversária: Andrés Iniesta.

Kazu Miura bateu o recorde de jogador mais velho na J-League em setembro, quando o Yokohama regressou ao principal escalão do futebol japonês, 13 anos depois. Superou a marca que pertencia a Masashi Nakayama, que em 2012 jogou pelo Consadole Sapporo aos 45 anos.

O internacional japonês jogou então 56 minutos na derrota da sua equipa em casa do Kawasaki Frontale, tendo sido substituído por Koki Saito, jovem de apenas 19 anos.

Kazu Miura não é, no entanto, o jogador mais velho a atuar numa primeira divisão: esse recorde pertence a Khandsuren Oyunbileg, atleta do Sumida Gepro, que jogou com 54 anos na primeira liga da Mongólia.