A Federação de futebol da Alemanha confirmou esta terça-feira que Hansi Flick será o novo selecionador germânico, assumindo o cargo após o Euro 2020.



O treinador que deixou o Bayern Munique vai suceder a Joachim Low, que termina o seu ciclo como selecionador com a participação no Campeonato da Europa.



O contrato de Hansi Flick, válido até 2024, inicia-se a 1 de julho. O técnico foi adjunto de Low na seleção da Alemanha entre 2006 e 2014, contribuindo para a conquista do Campeonato do Mundo realizado no Brasil.



Após o Mundial de 2014, Flick trabalhou como diretor-desportivo da seleção alemã e do TSG Hoffenheim, antes de assumir funções como treinador do Bayern Munique, em 2019, com grande sucesso.