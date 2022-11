As palavras de Diego Simeone pareciam indicar uma palavra para João Félix, mas se é certo que o português não é Maradona, também parece cada vez mais claro que o Atlético de Madrid não se pode dar ao luxo de o ter no banco.

O empate frente ao Espanhol foi o quarto jogo dos colchoneros sem ganhar. Desta vez, inclusive, frente a uma equipa que esteve reduzida a dez unidades desde os 28 minutos!!! Apesar de tudo, os catalães foram mais equipa com menos um do que o Atlético com todos.

O golo do Espanhol aos 62 minutos mostrou o inevitável: João Félix não era para estar no banco. Se o golo trouxe a necessidade, o que se sucedeu trouxe a prova. O internacional português foi, simplesmente, o melhor em campo.

Aos 66 minutos, pisou o relvado, aos 78 disparou de pé esquerdo para o 1-1. Um bom golo a relançar o Atlético de Madrid. João Félix lutou, combinou com os colegas, enfim, foi tudo aquilo que se sabe que pode ser. Teve pelo menos mais duas ocasiões para marcar. Uma de cabeça e outra depois de, num drible em que deixou dois defesas para trás, rematou para a baliza. Lecomte negou-lhe o golo com o mesmo brilhantismo que o português criou ocasiões.

Com isto, o Atlético soma um ponto, mas continua perdido.