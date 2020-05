No Dia da Mãe, o Maisfutebol decidiu prestar homenagem às mães dos melhores jogadores do Mundo. Afinal, sem elas os adeptos do futebol não teriam a oportunidade de assistir a fintas, remates, golos, cortes e defesas ao mais alto nível.



Tendo como base a lista de 30 finalistas à última Bola de Ouro, conquistada por Leo Messi, fique a conhecer as mulheres que criaram as estrelas mais cintilantes do panorama futebolístico. Desde logo, as mães dos portugueses Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e João Félix, mas não só.



Percorra a galeria em anexo neste artigo.



Muito obrigado, mães!