João Félix, autor de um golo ao FC Porto, em declarações no final da vitória por 2-1 em jogo da Champions:

«O golo foi importante para a equipa. No futebol um jogador passa muito de repente de bestial a besta e o contrário também acontecer. Eu vou para todos os jogos para fazer o melhor. Se o golo aparecer, melhor, se não aparecer, o importante é ajudar os companheiros.

Porque apontei para o símbolo do Barcelona? Porque é o clube que represento, é o que clube onde estou feliz e queria deixar isso bem claro.

O que se passa com o Benfica? O ano passado fizeram um grande Liga dos Campeões, este ano não o conseguiram, também estavam num grupo difícil. É o futebol, às vezes não há explicações. O Benfica tem uma grande equipa, até melhor do que a da época passada, mas no futebol às vezes as coisas não acontecem. Não há muito explicação. Espero que Benfica e Barcelona ganhem a Liga, e que nós ganhemos a Champions.»