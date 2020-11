Agora no Bayern Munique, o espanhol Marc Roca conhece bem João Félix. Na temporada passada, o médio de 24 anos alinhou no Espanhol de Barcelona e deu o mote para parar o avançado do Atlético de Madrid, esta terça-feira, quando o campeão europeu defrontar os colchoneros.

«É muito difícil. Ele tem muita qualidade, aquele posicionamento do meio-campo, de segundo avançado, que é onde se posiciona bem. Tem muita habilidade e é vertical. É complicado, mas vamos tentar que não tenha um bom dia», disse o médio de 24 anos, em entrevista à Marca.

Depois da goleada por 4-0 sofrida em Munique, o Atlético de Madrid recebe o Bayern, esta terça-feira, em jogo da quinta jornada do grupo A da Liga dos Campeões.