João Freire, atual jogador do Lavrense, da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto, foi esfaqueado à porta de uma discoteca, relata uma tia do avançado de 20 anos.

«Na madrugada de hoje [domingo], após uma ida com amigos ao Via Rápida, [o João] foi surpreendido por um ser desprezível que lhe pôs a vida em suspenso. Foram duas facadas que derrubaram um jovem com tudo para dar certo», escreveu a familiar, nas redes sociais, e citada pela Jornal de Notícias.

De resto, também o JN avança que o jovem está hospitalizado e em estado crítico.

Também nas redes sociais, o Lavrense colocou uma mensagem de apoio para João, tal como o Varzim, clube onde o jovem fez parte da formação – passou ainda pelo Rio Ave.

