A seleção nacional de sub-21 iniciou neste domingo a preparação para o duelo com a Bélgica, na última jornada do Campeonato da Europa da categoria. Após a derrota frente à Geórgia e o empate com os Países Baixos, Portugal está agarrado à calculadora.

A equipa de Rui Jorge tem de vencer a Bélgica na última jornada e esperar que os Países Baixos não ganhem à Geórgia, já que os georgianos têm vantagem no confronto direto com a seleção nacional.

«Estamos a reagir da melhor maneira possível. É uma fase mais complicada, mas estamos nesta posição porque nos colocámos nela. Sabemos que não dependemos de nós para passarmos à próxima fase, mas iremos tentar cumprir a nossa parte que é ganhar o próximo jogo», diz João Neves, que faz a estreia pelos sub-21 precisamente na fase final do Europeu.

Roberto Martínez acompanhou o duelo entre Portugal e Países Baixos, marcando presença no jantar da equipa das Quinas, no sábado: «O Selecionador esteve cá e deu-nos uma palavra de incentivo e de força. Disse-nos que Campeonatos da Europa são sempre difíceis de disputar e que prevalece a consistência e a exigência que colocamos em nós próprios.»

«Não é difícil gerir tudo o que tem acontecido nos últimos tempos. É fazer o que tenho feito até aqui, dar sempre o meu máximo em cada momento e oportunidade que tenho, dentro e fora de campo. Dessa forma, acaba sempre por ser mais fácil conquistar as coisas. Tudo o que conquisto é fruto do trabalho, do empenho e do rigor que tenho», salienta João Neves, jovem do Benfica, a propósito da sua evolução ao longo dos últimos meses.