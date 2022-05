Vida difícil para João Pedro Sousa na Arábia Saudita. No domingo, após a derrota frente ao Al Nassr (0-3), o treinador português decidiu criticar duramente os seus jogadores, acusando-os - não todos, mas vários, sem nomear - de não respeitarem o símbolo do Al Raed.

O antigo técnico do Boavista pretendia reunir-se com os dirigentes do clube para discutir o tema e propor a imposição de medidas mais restritivas em relação aos jogadores, mas a direção tomou outra medida imediata: a suspensão de João Pedro Sousa.

Recorde-se que o treinador português assinou pelo clube da Arábia Saudita no final de janeiro, depois de um período de indefinição. Nesta altura, o Al Raed ocupa um modesto 12.º lugar, entre 16 equipas, estando apenas um ponto acima da zona de despromoção.