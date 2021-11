João Vieira Pinto, antigo internacional português e atual dirigente da Federação Portuguesa de Futebol, chegou a acordo com o Fisco esta segunda-feira.



Em causa, estava o pagamento de uma dívida de 128 mil euros, no âmbito de um processo relativo à sua transferência do Benfica para o Sporting, em 2000, em que foi condenado por fraude fiscal.



À saída do tribunal, João Vieira Pinto reiterou que se sente injustiçado «desde o início» do processo, mas mantém-se de «consciência tranquila acima de tudo».



«Nunca desrespeitei nenhuma ordem do tribunal. Posso achar injusto, mas nunca desrespeitei e hoje ficou claramente provado isso mesmo», acrescenta o antigo jogador.