Sporting de Braga e FC Porto disputaram nesta sexta-feira um Jogo das Glórias, destinado a antigos craques das duas equipas e promovido pela Liga Portugal. A formação arsenalista venceu por 5-2 e arrecadou o troféu.



Durante o encontro, os ex-jogadores demonstraram que as qualidades permanecem intactas, embora a barriga já comece a ser um obstáculo para alguns. Não é o caso de Raúl Meireles ou João Tomás, por exemplo.



O antigo médio (36 anos) destacou-se com um grande remate na cobrança de um livre, marcando um golo vistoso. João Tomás (44), por outro lado, deu nas vistas com um belíssimo golo de calcanhar, acrobático, que até motivou um comentário curioso do antigo avançado nas redes sociais: «Apesar da acrobacia não tenho nada partido».



Ora veja os lances, divulgados pela Liga: