Depois do triunfo sobre o Farense por 2-0 na véspera, o FC Porto repetiu a dose, agora diante do Nacional em mais um teste de preparação para a nova época realizado no centro de treinos dos dragões, no Olival.

Sérgio Oliveira (49m) e Uribe, ao minuto 74, apontaram os golos da equipa de Sérgio Conceição.

O técnico dos dragões alinhou de início com dois reforços - Carraça e Evanilson - tendo utilizado na segunda parte mais duas caras novas: Zaidu e Taremi.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Carraça, Diogo Queirós, Osório, Tomás Esteves, Loum, Romário, Luis Díaz, João Mário, Soares e Evanilson.

Foram também utilizados Marchesín, Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu, Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Tecatito Corona, Fábio Vieira, Taremi, Zé Luís e Aboubakar.

Entregues ao departamento médico do FC Porto estão Marcano, Nakajima, Mouhamed Mbaye e Cláudio Ramos.

Neste domingo, o plantel dos campeões nacionais cumpre um dia de folga.