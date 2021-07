O brasileiro Willian, médio do Arsenal, tem sido tema de debate nas redes sociais, por causa da forma física apresentada no jogo-treino com o Hibernian, da Escócia.

Se muitos adeptos já contestavam o contrato de longa duração de Willian, recrutado ao Chelsea há um ano, agora as críticas são dirigidas diretamente ao jogador, rotulado frequentemente como «a pior contratação de sempre do Arsenal».

O internacional brasileiro soma apenas um golo em 37 jogos pelo Arsenal.