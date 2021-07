O mesatenista português Marcos Freitas venceu nesta segunda-feira o austríaco Daniel Habesqhn por 4-3 e apurou-se para os oitavos de final do torneio olímpico.

Num encontro muito equilibrado, Marcos Freitas teve oportunidade de fechar o jogo logo ao quinto set, mas a recuperação do adversário fez com que a decisão surgisse apenas na ‘negra’.

O português venceu com os parciais de 11-7; 3-11; 11-7; 11-6; 11-13; 2-11 e 11-3, garantindo um lugar entre os 16 melhores.

Medalha de bronze no Europeu de 2021, Marcos Freitas cumpre a quarta participação olímpica, tendo como melhor resultado o quinto lugar no Rio2016, depois do 17.º em Pequim2008 e Londres2012.