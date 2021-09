Portugal garantiu esta madrugada a presença em duas finais nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020.

O nadador Daniel Videira apurou-se para a final dos 400 metros livres da classe S6, com o tempo de 5.26,88 minutos nas eliminatórias, o oitavo melhor do conjunto das duas séries.

Videira, que se estreou em Jogos Paralímpicos, ficou aquém do recorde nacional da distância (5.15,72), que estabeleceu em maio, nos Europeus disputados no Funchal.

O canoísta português Norberto Mourão, campeão europeu e vice-campeão mundial, garantiu a passagem direta à final dos 200 metros VL2 ao terminar na primeira posição na série que disputou.

Numa prova disputada sob forte chuva, Norberto Mourão cronometrou 57,831 segundos, e parte para a final com o quarto melhor tempo, com o brasileiro Paulo Rufino a registar a melhor marca (55,258).

Norberto Mourão, que se estreia em Jogos Paralímpicos, disputa a final no sábado às 11:12 locais (03:12 de Lisboa), no Sea Forest Waterway.

Na prova de 200 metros KL1, Alex Santos garantiu presença nas meias-finais, agendadas para sexta-feira, com a marca de 54,863 segundos, a sexta melhor do conjunto das duas eliminatórias, que fica aquém do seu recorde pessoal, fixado em 52,439.

O mais rápido do conjunto das duas séries foi o húngaro Peter Kiss, que cronometrou 48.058.