Declarações de Jorge Costa, treinador do Aves SAD, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o triunfo (2-1) sobre o Portimonense, que recoloca a Vila das Aves no principal escalão do futebol português:

«Tivemos sempre controlo. Fomos sempre a equipa mais perigosa, fomos perfeitos na análise que fizemos ao Portimonense, naquilo que deixámos o portimonense fazer. Era dois jogos de um grau de dificuldade enorme, fomos buscar esta força e esta qualidade no exato momento em que precisamos dela. Estivemos bem a todos os níveis, fomos muito fortes no aspeto mental, no aspeto t´tico, no aspeto físico, no crescer».

[Sentimento] ««Sentimento de dever cumprido. Andámos sempre lá em cima, tivemos quase a perder o objetivo, mas conseguimos. Fomos muito fortes nestes últimos dois jogos, e é completamente merecido, não só porque fizemos nestes dois jogos, mas também. Estádio novo, cidade nova, bombeiros novos, mas crescemos sustentados em pessoas de grande qualidade humana».

[Como foi sentir, finalmente, este Aves?] «Já me tinham falado nisso. Se calhar já poderíamos estar de férias se tivéssemos tido isso, mas foi muito bom. Resposta clara, demos uma reposta cabal do que é a Vila das Aves».