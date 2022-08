O Fenerbahçe de Jorge Jesus começou o campeonato da Turquia com um empate in extremis. O adversário realizava pela primeira vez na história um jogo de primeiro escalão, mas o Umraniyespor acabou por surpreender o gigante de Istambul e só nos descontos permitiu o 3-3 final.

Com o português Bruma a começar no banco de suplentes - entrou no segundo tempo - Jorge Jesus festejou primeiro. Enner Valencia fez o 1-0 aos 19 minutos ao transformar uma grande penalidade.

Porém, o Fenerbahçe viria a sofrer o primeiro de três golos de bola parada aos 29 minutos. Glumac saltou na área de Bayindir e cabeceou para o empate. Uma igualdade que viria a ser desfeita antes do intervalo, contudo. Isto porque Enner Valencia bisou aos 45+2.

Ao intervalo, o Umraniyespor ia a perder para o descanso, mas alimentava a ideia de poder surpreender. E foi exatamente isso que aconteceu! Noutro canto, Gheorghe rematou para o 2-2, aos 67 minutos e aos 73 minutos um penálti cometido por Luan Perez levou Mrsic para a marca de penálti: o croata não perdoou e fez o 3-2.

O Fenerbahçe não baixou os braços e Berisha, na compensação, conseguiu o 3-3 final. Um resultado que esteve em dúvida até ao apito final, com Lincoln a comandar o Fenerbahçe, mas o Umraniyespor a responder quase sempre.

A igualdade é, ainda assim, um mal menor para Jorge Jesus, pois a estreia podia ter sido bem mais amarga. Os rivais e candidatos ao título do Fenerbahçe venceram todos na primeira jornada.