O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações à SportTV, após o empate frente ao FC Porto (1-1), em jogo da 14.ª jornada da Liga:

«Qualquer um que viu o jogo percebe que o Benfica perdeu dois pontos, fomos sempre melhores. Criámos cinco oportunidades de golo, o FC Porto praticamente não criou perigo. O FC Porto foi jogo direto no Marega e conseguimos anular isso. Depois com bola tivemos muita classe. Dominámos sempre o jogo. Só que não fizemos golos, o Benfica, com esta qualidade, não podia sair daqui com um empate. Não estou feliz. Saio com a frustração de ter perdido dois golos.

[Golo do FC Porto] Toda a equipa não reagiu rápido ao lançamento rápido do Corona. Acabámos por sofrer um golo numa situação fácil de controlar, porque o jogo estava parado. Estamos a ser penalizados com alguns golos que sofremos. Temos de ser mais concentrados, mais competitivos. Porque a equipa foi muito competitiva. Quando o jogo para, às vezes a equipa desliga. Ainda não consegui colocar a equipa com os fusíveis todos ligados. Demonstrámos qualidade, mas não fomos compensados por aquilo que fizemos. Para mim é um resultado negativo.

[Nuno Tavares e Grimaldo na esquerda] Depois de ter visto o primeiro jogo na Supertaça, apercebi-me de determinados movimentos da equipa do FC Porto que tentei corrigir hoje. Tivemos uma grande superioridade tática muito grande. Não apareceu Corona, não apareceu Marega, só apareceu a equipa do Benfica. A bola no poste [de Darwin] merecia mais sorte.

[Pontos positivos a retirar do jogo] O Sporting não ganhou? Nem sabia. Há que tirar de positivo, há coisas boas que vamos tirar. Senti que a equipa tem valor para ser melhor, mas quando é melhor tem de ganhar. Não podíamos perder estes dois pontos. Não estou feliz por não ter ganho.»