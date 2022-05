«Depois do Adeus» é uma rubrica dedicada à vida de ex-jogadores após o final das carreiras. O que acontece quando penduram as chuteiras? Como subsistem os que não ficam ligados ao futebol? Críticas e sugestões para o email vhalvarenga@tvi.pt.

Beto, Lito, Luís, Toni e Jorge. Entre 1986 e 2007, os adeptos viram passar o clã Vidigal pelo escalão principal do futebol português. Cinco irmãos na Liga, algo porventura inédito no futebol mundial. Após o final das respetivas carreiras, Elvas voltou a ser o porto de abrigo para esta família singular no panorama nacional.

Em 2019, os Vidigais choraram a morte de Beto, o primeiro a abrir as portas da divisão principal, ao serviço d’O Elvas, em 1986. Seguiram-se Lito (52 anos) e Luís (49), que continuam ligados ao futebol, e Toni (47) e Jorge (44), dupla que está totalmente concentrada em negócios de restauração na cidade alentejana.

Jorge Vidigal, ex-jogador que contribuiu para a última dobradinha do Sporting – há precisamente 20 anos, em 2002 -, guia-nos neste Depois do Adeus.

«Eu e os meus irmãos termos vários negócios aqui em Elvas, vários investimentos que fomos fazendo, sejam casas, restaurantes, cafés, etc. Eu e o Toni, mais concretamente, estamos nesta altura focados em dois espaços que estamos a explorar: o bar da ARPI (Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos) e o restaurante do Monte da Graça», começa por explicar, ao Maisfutebol.

Enquanto Jorge está diariamente no bar da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Elvas, Toni ocupa-se do restaurante do Monte de Graça, uma quinta que Luís Vidigal adquiriu e que transformou num atraente espaço de turismo rural.

«Assumimos a exploração do bar da ARPI em 2019 e aquilo fecha apenas à segunda-feira. De resto, está aberto das 9h30 à 00h00. Eu tento não estar sempre lá, mas é difícil evitar isso, até porque temos clientes que só vão lá para estar comigo», salienta o antigo lateral direito.

Jorge Vidigal habituou-se a conviver com os idosos que frequentam as instalações da ARPI, mas garante que um dos objetivos dos irmãos passou precisamente por atrair outro tipo de público.

«Eu e o Toni somos responsáveis pelo bar, que tem o seu espaço próprio. Depois, ao lado está a sala de sócios, onde eles pode jogar cartas, dominó, etc. Na parte de cima, há um salão grande para eventos. De manhã, temos no bar pessoas mais velhas a beber o seu cafezinho ou copo de vinho, mas depois à tarde e à noite surge malta mais jovem, dos 20 aos 40 anos, para um convívio diferente», explica.

O restaurante do Monte da Graça, por seu turno, surgiu para colmatar uma lacuna no espaço. «O Monte da Graça foi um investimento do Luís e aquilo é enorme. Tem vários salões e um deles era usado pela nossa família para encontros. Como não tinha restaurante, os hóspedes estavam limitados a estadia e pequeno-almoço. Então, eu e o Toni propusemos abrir um restaurante naquele salão e está a correr muito bem. Aquilo é um espaço mágico, um paraíso», salienta Jorge.

Luís Vidigal foi diretor de futebol do Sporting entre 2011 e 2013 e entre 2018 e 2019. Atualmente, é comentador da SportTV. Lito tem uma carreira consolidada como treinador, estando sem clube desde janeiro, quando deixou o Moreirense. Toni e Jorge, por ora, permanecem afastados do futebol. Mas o ingrediente essencial para uma vida feliz, a família, está sempre presente em Elvas.

«Elvas é uma cidade de futebol, mas para além da indústria estar mais fraca nesta altura, o futebol também está enfraquecido no Alentejo. Mesmo assim, optamos por ficar aqui. Há muita gente que gosta de aparecer, mas nós gostamos muito é de estar no nosso canto. Comer e beber à vontade, estar com a nossa família e amigos, isso é o mais importante da vida», frisa.

Recentemente, a propósito das homenagens da Câmara Municipal de Elvas a Patalino, circulou nas redes sociais um pedido para idêntico reconhecimento a outros nomes que elevaram o nome da cidade através do futebol. Os irmãos Vidigal, naturalmente, surgiam no topo da lista.

«Vi isso, fiquei feliz e grato pela publicação, mas se reparar nós nem comentamos esse tipo de coisas. Nunca fomos uma família de glamour. Somos uma família humilde, de trabalho, não andamos à procura de reconhecimento. Sinceramente, penso que nunca houve uma família com a nossa e acredito que o mundo nunca mais terá cinco irmãos a jogar numa primeira divisão. Isso devia ser mais enaltecido, mas pronto. Não estarmos preocupados», garante Jorge Vidigal.

De Elvas para a dobradinha no Sporting, passando pelo Estoril

Luís Vidigal foi o irmão que atingiu maior notoriedade no mundo do futebol, mas Jorge tem um currículo que rivaliza com o mano mais velho. O lateral-direito teve um papel ativo na última dobradinha do Sporting, em 2002, já depois da formação n’O Elvas e de duas temporadas de bom nível no Estoril.

«No Elvas tive uma subida de divisão, da III para a II Divisão B, foi nessa altura que surgiu o Sporting. Estive ainda no Estoril, depois fiz uma grande época na equipa B do Sporting e na segunda cheguei a jogar pela equipa principal. Fomos campeões e vencemos a Taça de Portugal», diz.

Jorge Vidigal fez dois jogos pela equipa principal, um em cada competição, o suficiente para inscrever o seu nome na lista de vencedores: «Nessa altura, o Sporting tinha grandes equipas, quer a A, quer a B. A equipa principal tinha craques como João Pinto, Sá Pinto, Pedro Barbosa, Jardel, André Cruz, César Prates. Depois apareciam jogadores da B como eu, Quaresma, Custódio, Beto. Foram tempos espetaculares.»

O defesa saiu do Sporting depois da dobradinha, a última do clube leonino. Seguiu-se um regresso breve a’O Elvas e três temporadas no Olhanense. «O tempo em Olhão também foi muito bom. O Paulo Sérgio, que tinha sido meu colega no Estoril, convidou-me e fomos campeões da II Divisão B no primeiro ano (2004), garantindo a subida à II Liga», recorda.

«Depois estive dois anos no Beira Mar, o primeiro deles na Liga. Passei ainda pelo União da Madeira e depois acabei a carreira em Angola, no Recreativo de Caalá. No jogo de estreia, ganhámos 1-0 e fui eu que fiz o golo de livre direto. Terminámos o Girabola de 2010 com os mesmos pontos que o Interclube, mas eles foram campeões. E também chegámos à final da Taça. Em 2011, ainda joguei pela seleção angolana, outro momento que nunca esquecerei», garante Jorge Vidigal.

Em jeito de balanço, o lateral considera que o trajeto como jogador teve mais pontos positivos que negativos: «Considero que a minha carreira foi boa. Sei que podia ter sido muito melhor, mas não sei de quem foi a culpa, se foi minha ou de terceiro. Estou feliz por aquilo que fiz e muito grato pela carreira que tive.»

Jorge Vidigal pendurou as chuteiras em 2012, encerrando o desfile dos cinco irmãos pelos relvados. Uma década mais tarde, André Vidigal (filho do falecido Beto) é a maior esperança na nova geração. O extremo representa atualmente o Marítimo.

«Os 13 filhos da D. Deolinda Vidigal e do senhor Vítor Vidigal, cinco jogaram futebol e chegaram à primeira divisão. Agora, temos o Tiago, filho do Beto, que jogou o Elvas e no Campomaiorense. Acaba de ser campeão distrital pelo Arronches e Benfica. O André, irmão mais novo do Tiago, está no Marítimo e a atravessar uma fase muito boa na carreira», considera.

O protagonista deste Depois do Adeus, por outro lado, está totalmente focado na restauração: «Depois de terminar a carreira, ainda estive no Recreativo de Caalá, como diretor desportivo e treinador. Voltei a Portugal já com 37 anos, ainda treinei escalões jovens, cheguei a abrir uma escolinha minha, organizei campos de férias, mas agora estou concentrado no bar e no restaurante.»

«No ano passado, ainda treinei os miúdos dos Elvenses, mas tornou-se muito complicado com os meus horários. Ainda por cima, é mais para ajudar, não recebemos nada. Portanto, nesta altura só trabalho e sempre que posso, para matar saudades do futebol, vou jogar no campeonato de velhas guardas de Badajoz», remata Jorge Vidigal.