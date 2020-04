A mensagem de esperança de Luís Filipe Vieira e os treinos em tempo de isolamento social fazem as manchetes dos jornais desportivos desta quarta-feira.

A Bola: «Luís Filipe Vieira passa mensagem de esperança. Presidente enviou carta aos sócios. Faz balanço do período de pandemia e projeta o futuro.»

«Bruno Fernandes e Rúben Amorim juntam-se à onda solidária. Jogador do Manchester United distribuiu alimentos no Porto e treinador do Sporting pagou renda a ex-jogador do Casa Pia.»

«Sporting prepara redução orçamental» e no FC Porto «Conceição e adjuntos cortam 40%.»

O Jogo: «Como treinam os reis da pressão: Dembelé e Sérgio Conceição explicam a forma de preservar a equipa mais rápida da Europa a recuperar a bola.»

Record: «'Voltaremos em breve ao Marquês'. Vieira envia mensagem de esperança aos sócios do Benfica.»

«FPF alerta para perigo de futebol espalhado por várias regiões.»

«Sporting: Rafael Leão pede anulação de acórdão. Jogador avança para tribunal para evitar o pagamento de 16,5 milhões.»

«Entrevista: Daniel Carriço: 'Já pensei mais em voltar ao Sporting'.»

