A vitória do Sporting sobre o Portimonense é o principal destaques dos jornais desportivos nacionais que estão nas bancas este domingo.

«Dez leões de raiva», lê-se no Record, numa alusão ao facto de a equipa leonina ter estado muito tempo a jogar em inferioridade numérica e tenha, nessa condição, recuperado de uma desvantagem e acabado por vencer por 4-2. Já A Bola fala em «milagre de Natal».

Destaque ainda para o empate do Benfica no Bonfim que, a par do triunfo do V. Guimarães, redundou no afastamento dos encarnados da Taça da Liga, e para a derrota do Flamengo de Jorge Jesus frente ao Liverpool na final do Mundial de Clubes.

Em Espanha, Real Madrid (que joga este domingo) e Barcelona (que jogou no sábado dividem atenções e por Itália o destaque é o duelo entre Juventus de Ronaldo e Cancelo e a Lazio para a Supertaça italiana.

