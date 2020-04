O impacto da pandemia da covid-19 no futebol e o entendimento entre os três grandes do futebol português fazem as manchetes dos jornais desportivos deste sábado.

Record: «Rivais Unidos. Crise no desporto leva a entendimento raro em Portugal»

«Sporting: SAD e jogadores continuam a negociar cortes. Acordo mais próximo dos 30%.»

«FCPorto: Corona sai por 30 milhões»

O Jogo: «O mês que asfixiou o futebol.»

«Sporting: Salários devem levar corte de 40%. Alargamento do estado de emergência pode prolongar férias.»

«Benfica: Pedrinho tira espaço a Jota.»

A Bola:

«Aimar em entrevista reflete sobre o isolamento, a crise, o futuro e recorda Portugal: 'Não sei como ficará o futebol'.»

«Sporting: Redução salarial avança.»

«Covid-19: Testes aos jogadores serão comprados pelos clubes.»

Veja as capas dos jornais na galeria associada.