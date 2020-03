O coronavírus é, inevitavelmente, o destaque dos jornais desportivos deste domingo.

Com os campeonatos parados, os jornais foram tentar perceber o impacto que a doença pode ter no futebol português.

A Bola faz manchete com o «impacto desconhecido» que esta pandemia pode vir a ter no futebol português, referindo que especialistas apontam 140 milhões de prejuízo imediato.

Já o Record aponta um «Caos à vista», reforçando que a «paragem deixa os clubes em sérias dificuldades financeiras».

No jornal O Jogo o destaque é também o coronavírus, mas sob a forma de uma entrevista a Daniel Carriço, que assinou pelos chineses do Whuan, da cidade com o mesmo nome onde o vírus teve origem, e cuja equipa deixou ontem Espanha, onde estava a estagiar, devido ao aumento exponencial do número de casos naquele país.

