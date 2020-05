O jornal A Bola deste sábado, dia 2 de maio, adianta que o Sporting conseguiu um acordo com o Sp. Braga para pagar o valor referente à transferência de Rúben Amorim para Alvalade.

De acordo com este jornal, a SAD leonina vai pagar a verba em setembro, de uma só vez.

«Benfica voltou», é a manchete do jornal Record, que dá destaque ao regresso do plantel encarnado ao Seixal, para já em testes físicos (a partir de segunda-feira no relvado).

«Revolta antes do resgate» é a manchete do jornal O Jogo, que destaca a reunião de presidentes da Liga, realizada na véspera. O jornal refere que o cancelamento da II Liga gerou onda de indignação, mas que a reunião serenou os ânimos.