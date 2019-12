O pedido de insolvência da SAD do Sporting por uma dívida de 2,8 milhões por Piccini, Nani e William é tema nos jornais desportivos deste domingo.

A entrevista ao antigo capitão leonino Adrien Silva faz manchete no Record com o título «É triste ver o Sporting assim».

No jornal O Jogo, o ex-portista Felipe diz que a alcunha de 'Vale-Tudo' só lhe deu mais força, enquanto em A Bola o entrevistado é o central do Benfica Ferro, que não se ilude com a vantagem pontual do Benfica na Liga.

Lá por fora, o despedimento de Leonardo Jardim do Mónaco é o grande tema de destaque no L'Équipe.

Veja as primeiras páginas dos jornais deste domingo na galeria associada.