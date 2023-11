José Antonio Reyes, antigo jogador do Benfica, faleceu a 1 de junho de 2019, com 35 anos, na sequência de um acidente de viação.

Mais de quatro anos depois, a viúva de Reyes comoveu os seus seguidores com a imagem de um postal do Dia dos Namorados escrito pelo ex-internacional espanhol: «Acabo de receber uma encomenda do IKEA, que tinha feito para organizar algumas coisas, e encontrei isto.»

«Nem à distância te esqueço», escreveu José Antonio Reyes.

«Sinto uma carícia de cada vez que me deparo com um sinal. Hoje ganham mais força certas palavras», salientou Noelia López, acrescentando que tem recebido outros sinais do género nos últimos tempos.