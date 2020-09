José Mourinho fechou portas à possibilidade de Leo Messi vir a representar o Tottenham.

«Ele só pode ir para um clube que não respeite o fair play financeiro, por isso seguramente não será o Tottenham», disse o treinador português à Football Joe.

Numa altura em que têm sido disponibilizados episódios do documentário 'All or Nothing: Tottenham Hotspur', da Amazon, que mostra os bastidores do clube londrino na temporada passada, Mourinho admitiu que não gosta de ver exposta a «privacidade» do clube.

«Prefiro que a nossa casa esteja fechada a pessoas que não fazem parte dela, mas as pessoas que amam o futebol e o desporto vão gostar porque mostra a realidade de um clube de futebol», constatou o técnico, antes de revelar que «a maioria das câmaras estão escondidas».

José Mourinho está prestes a iniciar a segunda temporada ao serviço do Tottenham, depois de ter levado os spurs ao sexto lugar Premier League, em 2019/20.