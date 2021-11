Matilde, filha de José Mourinho, celebra esta quinta-feira o seu 25.º aniversário. Através das redes sociais, o treinador português da AS Roma lamentou não poder estar ao lado de Matilde neste dia especial



A AS Roma recebe o Bodo/Glimt esta noite, a partir das 20h00, para a Liga Conferência da UEFA. Curiosamente, Mourinho recordou que também não esteve presente no dia do nascimento de Matilde.



A 4 de novembro de 1996, o treinador estava em Gijón para um duelo entre a equipa local e o Barcelona (0-0). Nessa altura, José Mourinho fazia parte da equipa técnica liderada por Bobby Robson.



«Desculpa, Tita. Mas estou sempre contigo. Feliz aniversário», escreveu o treinador da AS Roma, partilhando imagens de uma celebração que terá sido, provavelmente, antecipada para permitir a presença de Mourinho.