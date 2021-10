José Mourinho afastou-se de forma clara de um possível regresso à Premier League para treinar o Newcastle.

O técnico português da Roma foi questionado sobre o clube britânico, cujo treinador, Steve Bruce, está em risco de deixar o cargo na sequência da compra dos magpies por um consórcio árabe.

«Não tenho nada a dizer, absolutamente nada a dizer», começou por referir José Mourinho, na conferência ao jogo desta noite com a Juventus.

«A única coisa que posso dizer é que durante muitos, muitos anos trabalhei com uma das figuras mais importantes do Newcastle, sir Bobby Robson, e por causa disso, tenho uma pequena ligação emocional com a cidade e com os seus adeptos, mas nada mais do que isso», concluiu o treinador português, citado pela Sky.