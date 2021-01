O Tottenham anunciou que o jogo com o Aston Villa, agendado para a próxima quarta-feira, dia 13 de janeiro, foi adiado devido aos muitos casos de covid-19 no adversário. O Aston Villa, recorde-se, está com o plantel inteiro em isolamento.

Nesse sentido, o clube pediu o adiamento do jogo com o Tottenham à Liga Inglesa, o que lhe foi concedido.

Em compensação, a Liga Inglesa aproveitou e marcou para essa noite, da próxima quarta-feira, a receção do Tottenham ao Fulham, jogo que devia ter-se realizado no dia 30 de dezembro e que foi adiado na altura, também por causa da covid-19.

Mourinho já não viaja desta forma para Birmingham, podendo manter o grupo em casa, depois da viagem a Liverpool para defrontar o modesto Marine, em jogo da Taça de Inglaterra. Em compensação, vai ter um dérbi de Londres em casa.